A cura della Redazione

Sono 22 finora le persone autodenunciatesi e rientrate a Torre Annunziata con provenienza da diverse città del nord d’Italia. Ad ognuna è stato fatto compilare un modulo presso il Comando di polizia municipale, successivamente inoltrato all’Asl per competenza. Nessuno delle 22 persone presentava sintomi di influenza, ma ciascuna dovrà trascorrere un periodo di quarantena in casa (due settimane)

Intanto ieri sera i vigili urbani, al comando del capitano Enrico Ambrosetti, sono intervenuti in via Gelso, quartiere Provolera, perché chiamati sul posto dai residenti in quanto cinque famiglie di nomadi sarebbero rientrate dal Nord d’Italia senza autodenunciarsi.

Dopo gli accertamenti degli agenti di polizia municipale, si appurava, però, che le famiglie provenivano da Afragola e Santa Maria Capua Vetere. Venivano, pertanto, invitate ad allontanarsi da Torre Annunziata e rientrare nei loro comuni di residenza.