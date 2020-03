A cura della Redazione

Controlli a tappeto su tutto il territorio cittadino per verificare il rispetto delle norme per il contenimento del contagio da coronavuirus.

Da ieri mattina, da quando tutta l'Italia è diventata "zona protetta", la città di Torre Annunziata è sta presidiata da nord a sud dalle forze dell'ordine.

Da stamattina in via Marconi, i militari di due pattuglie dei carabinieri della Compagnia locale, stanno controllando tutti gli autoveicoli circolanti nella zona.

E' bene ricordare che lo spostamento è determinato da: o comprovate esigenze lavorative; o situazioni di necessità; o motivi di salute; o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Inoltre bisogna portare con sé il modulo di autocertificazione che sarà ritirato dalle forze dell'ordine per verificare la veridicità su quanto in esso è riportato. In caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 e dell'art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato;