A cura della Redazione

Aumentano le restrizioni per il contenimento del contagio da coronavirus in Campania.

Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha emanato alcune precisazioni in merito all'ordinanza n. 15 del 13 marzo.

"L'attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è compatibile con quanto disposto - scrive De Luca -. Non è consentito in locali pubblici e/o aperti al pubblico svolgere eventi quali riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e feste. Restano in vigore tutte le disposizioni delle ordinanze relative alla prevenzione e al contenimento del contagio da Covid-19". Niente jogging, dunque, o passeggiate.

Chiarimenti che giungono a seguito delle inosservanza di numerosi cittadini che, con il loro comportamento, mettono a serio rischio la salute pubblica.