A cura della Redazione

Ieri venerdì 13 marzo, in tutta la città, flash mob sonoro sui balconi per scongiurare la paura da coronavirus.

In via XX maggio il dj Manuel Nisi ha installato l'impianto sul balcone e fatto ascoltare brani vari tra cui una selezione dei mitici Squallor

In corso Vittorio Emanuele, di fronte al Politeama, Michele D’Apuzzo, del gruppo folk “Quelli della curva”, si è esibito in alcune canzoni accompagnandosi con il tamburrello.

In corso Umberto I, di fronte al supermercato Decò, una leggiadra signora ha suonato l’inno di Mameli con il violino.

C’è, infine, chi ha affisso la bandiera italiana fuori al balcone e si è unito, insieme ad altri, in un lungo applauso di ringraziamento nei confronti di medici ed infermieri che tanto si stanno prodigando in questi giorni per salvare vite umane.

Oggi sabato, 14 marzo si replica. L'appuntamento è doppio: alle ore 12,00 e ancora alle 18,00.