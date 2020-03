A cura della Redazione

Sale a 350 il numero dei contagi da coronavirus in Campania, 9 le persone decedute, 28 quelle guarite.

È il report relativo alla prima metà della giir ata (domenica 15 marzo) fornito dall'Unità di Crisi della Regione Campania.

Per quanto riguarda la situazione nazionale, ad oggi sono 2.335 i guariti, 369 in più rispetto a ieri. Cresce però anche il numero di vittime, 368, per complessivi 1.809 morti, la maggior parte concentrati in Lombardia. In totale, sono 20.603 i contagi, 9.268 le persone in isolamento domiciliare, 1.672 quelle ricoverate in terapia intensiva.