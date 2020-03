A cura della Redazione

Dopo la chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase per riservare la struttura sanitaria ai pazienti contagiati e/o con sospetto di contagio da Covid-19, non si è fatta attendere la nota del sindaco di Boscotrecase Pietro Carotenuto con un post sulla sua pagina di facebook:

LA NOTA DEL SINDACO DI BOSCOTRECASE PIETRO CAROTENUTO

"Ospedale di Boscotrecase individuato come punto di riferimento per malati covid. Dalle 16 chiuso temporaneamente il pronto soccorso.

Sono stato avvisato della chiusura temporanea del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase, per qualsiasi esigenza i cittadini devono recarsi al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Anche altre attività sono state sospese o verranno presto trasferite. Il nostro ospedale è stato individuato, dalla direzione strategica dell’Asl Napoli 3 sud, come ulteriore punto di riferimento per malati covid, in quanto struttura idonea a soddisfare l’esigenza di implementare i posti letto riservati a terapia intensiva e pneumologia, agendo preventivamente per evitare un collasso del sistema sanitario campano nel caso in cui dovessero aumentare nella nostra regione i soggetti positivi al covid.

Chi mi conosce sa che dico sempre quello che penso e in questo momento faccio davvero fatica a nascondere un sentimento di profonda amarezza. Non è una questione di mero campanilismo, la salute dei cittadini è una priorità e non ha confini geografici ma non è possibile assumere una decisione così importante senza condividerla con chi rappresenta la comunità. Non è questo il momento di fermarsi, resteremo accanto ai cittadini, in prima linea, come stiamo facendo da più di due settimane, con la stessa energia di sempre, ma farò valere le mie rimostranze nei tempi e nelle sedi opportune".