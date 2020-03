A cura della Redazione

L’Asl Napoli 3Sud, a firma del direttore sanitario, dott. Fernando Siani, ha disposto nella giornata di ieri, domenica 15 marzo, la chiusura del pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase, in quanto il presidio ospedaliero è stato individuato come riferimento per i pazienti contagiati e/o con sospetto di contagio da Covid-19.

Il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione, interpretando la volontà di tantissimi cittadini del comprensorio vesuviano, prende "carta e penna" e scrive al governatore della Campania Vincenzo De Luca.

«In considerazione di tale decisione – afferma Vincenzo Ascione, sindaco di Torre Annunziata - ho inoltrato al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, la proposta di localizzare nell’ex ospedale di Torre Annunziata, attualmente sede del Distretto 56 - U. O. Salute Mentale dell’Asl Na 3 Sud, un presidio di primo soccorso ospedaliero al servizio di una vasta fetta di popolazione, comprendente i comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase, Trecase e Terzigno. Il tutto potrebbe essere realizzato in tempi relativamente brevi – conclude Ascione – in quanto i locali già sono nella piena disponibilità dell’Asl e in condizioni tali da poter essere utilizzati da subito. Confido nella sensibilità del governatore De Luca affinché si possa ripristinare un servizio utilissimo ad una fascia di utenza molto estesa».

Una proposta da prendere senz'altro essere presa in considerazione, vista la disponibilità dei locali nell'ex ospedale civile di piazza Ernesto Cesàro, ma soprattutto la vasta fascia di utenza che che abbracciava il pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase..