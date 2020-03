A cura della Redazione

Superati i 500 casi di contagio da coronavirus in Campania.

Nella giornata di martedì 17 marzo sono stati effettuati 426 tamponi (tra gli ospedali Cotugno di Napoli, Ruggi e San Giovanni di Salerno e Moscati di Avellino), di cui 94 positivi. Il totale dei contagiati passa dunque a 554.

Intanto il presidente Vincenzo De Luca annuncia che la Regione ha deciso di acquistare e utilizzare i test rapidi per avviare una campagna di screening di massa.

"L'"Antibody Determination Kit" è stato utilizzato con successo in Cina - dice -. I kit ordinati sono un milione e saranno utilizzati su pazienti sintomatici, in particolare nella fase pre-triage. Consentono di avere un risultato non certo ma altamente probabile sull'eventuale positività del paziente, e saranno utilissimi nella gestione dell'emergenza".