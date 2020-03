A cura della Redazione

416 tamponi, 87 positivi. È il bollettino del 18 marzo in Campania in riferimento all'emergenza coronavirus.

Il totale dei contagiati nella regione sale così a 641.

L'Unità di Crisi della regionale comunica che dal pomeriggio sono stati esaminati: presso l'ospedale Cotugno, 174 tamponi di cui 44 risultati positivi; presso l'ospedale Moscati, 39 tamponi di cui 13 risultati positivi; presso l'ospedale Sant'Anna, 46 tamponi di cui 5 risultati positivi; presso la Federico II, 26 tamponi di cui 1 risultato positivop; presso l'Ospedale San Paolo 23 tamponi di cui 1 risultato positivo.

Come per gli altri fino ad oggi esaminati, anche per questi 64 si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.