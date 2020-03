A cura della Redazione

Una foto pubblicata su facebook sta facendo il giro del web ed ha fatto pensare a molti dell'arrivo dell'esercito a Torre Annunziata per il controllo sulle strade a causa dell'emergenza coronavirus.

Anche se il governatore della Campania De Luca ha scritto al presidente del Consiglio Conte sulla necessità di un intervento delle forze armate, le cose non stanno così.

I blindati che si vedono sulla foto caricati su un autoarticolato in realtà non sono altro che mezzi militari venduti giorni addietro dallo Spolettificio Esercito di Torre Annunziata ad una casa cinematografica di Roma.

NOTA DEL DIRETTORE DELLO SPOLETTIFICIO - "Spiace constatare - afferma in una nota il direttore dello Spolettificio ten. col. Berardo Sabbatino - che in un momento così drammatico per il Paese ci siano persone che, al solo scopo di creare maggiore apprensione nella popolazione, "confezionano" notizie prive di alcun fondamento. Le Istituzioni, a tutti i livelli, si stanno adoperando - senza risparmio - per contenere la diffusione del coronavirus e altrettanto dovrebbero fare i cittadini, osservando quantomeno le disposizioni che vengono loro impartite. Solo con la collaborazione di tutti possiamo vincere questa difficile battaglia".