A cura della Redazione

I Giovani Amministratori del ForsAM 7 si uniscono alla campagna "distanti ma uniti" per lanciare un messaggio di speranza all'Italia.

Il ForsAM è un Corso di Formazione Specialistica in Amministrazione Municipale, dalla durata complessiva di 308 ore suddivise fra attività d’aula, project work e studio individuale. E’ strutturato come un master per executives, e si rivolge alle nuove leve di giovani amministratori locali che intendono investire in un percorso di miglioramento delle loro competenze.

La consigliera comunale di Torre Annunziata del Partito Democratico Giovannina Cirillo, biologa e nutrizionista, è stata tra i partecipanti al Corso, insieme ad altri 41 amministratori provenienti da tutta Italia.

"L'idea di vestirci con i colori della bandiera italiana - affema Cirillo - è per infondere speranza e incoraggiamento ai tantissimi cittadini che stanno vivendo con angoscia quest'amergenza sanitaria di contagio da coronavirus. L'Anci (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) ha supportato questa nostra idea".

La campagna "distanti ma uniti" è stata promossa dal Ministero dello Sport - Poliche Giovanili.