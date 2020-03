A cura della Redazione

«Le nostre filiali sono aperte al pubblico solo su appuntamento la mattina di lunedì, mercoledì e venerdì per lo svolgimento dei servizi essenziali. I clienti possono telefonare direttamente alla propria filiale di riferimento per verificare l’effettiva necessità di recarsi di persona per le operazioni da svolgere e, in tal caso, fissare un appuntamento».

Non lascia spazio ad interpretazioni l’avviso che compare da questa sera sul portale della Banca Monte dei Paschi di Siena.

Da lunedì 23 marzo, anche per una semplice operazione di cassa, bisogna fissare preventivamente un appuntamento con gli operatori. «Adottiamo queste misure straordinarie – si legge nella nota – per garantire l’operatività e allo stesso tempo contribuire a limitare la diffusione del virus Covid19». Nelle giornate di martedì e giovedì gli sportelli rimarranno chiusi.