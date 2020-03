A cura della Redazione

In questa fase di emergenza sanitari che sta mettendo a dura prova gli ospedali di tutta Italia, in particolare quelli delle regioni del Nord, si susseguono proposte economiche a livello nazionale, regionale e locale per allegerire il carico fiscale dei cittadini

A tale riguardo segnaliamo la proposta del consigliere comunale del Partito Democratico Francesco Colletto, che si va ad aggiungere quelle del Circolo cittadino e del Gruppo consiliare del Partito Democratico, relativa ad un abbattimento del 50 per cento degli importi delle bollette Gori nella prossima emissione.

"L'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 ha determinato - ha scritto il consigliere nella lettera indirizzata alla società Gori - l'adozione di una serie di misure restrittive del Governo Centrale, Regionale e Comunale. Dette misure prevedono, principalmente, tra l'altro, la permanenza obbligatoria in casa dei cittadini. Lo Stato e gli Enti locali per quanto di competenza, e in virtù del sacrificio economico che i cittadini sono stati chiamati a compiere, stanno cercando di disporre una serie di misure per alleviare i sacrifici economici che una parte della popolazione è stata chiamata a fare. Con l'emanazione di dette misure restrittive i cittadini, restando a casa per tutta la durata emergenziale, consumeranno sicuramente molta più acqua di quanto ne consumavano conducendo una vita regolare. Alla luce di quanto premesso, si invita la spettabile Società di verificare la possibilità, così come stanno facendo tutti gli altri Enti, di venire in contro, in questo momento di emergenza, ai nostri concittadini riducendo l'applicazione delle tariffe almeno del 50%".