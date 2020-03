A cura della Redazione

La Campania come la Calabria? Il rientro presumibile di tanti cittadini dal Nord al Sud, dopo la chiusura delle aziende disposta dal Governo per contenere i contagi da coronavirus, spaventa i Presidenti delle Regioni meridionali.

In Calabria, la presidente Jole Santelli ha firmato una ordinanza con la quale, fino al 3 aprile, si proibisce di entrare o lasciare il territorio, salvo casi eccezionali.

Cosa che potrebbe essere applicata anche in Campania.

"Ho avuto questa mattina un colloquio con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al quale ho sollecitato l'adozione di misure drastiche per bloccare il prevedibile flusso di cittadini di ritorno al Sud e in Campania per la chiusura di attività produttive - dice il presidente Vincenzo De Luca -. Il Presidente Conte ha rassicurato: il Governo sta affrontando questa problematica per le decisioni di merito".