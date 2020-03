A cura della Redazione

Potrebbero essere applicate nuove restrizioni in Campania, in particolare nella zona a sud di Salerno.

"Nell'area dei quattro Comuni in quarantena (Caggiano, Atena Lucana, Polla e Sala Consilina, ndr) entrerà in azione una task force a supporto delle forze dell'ordine con l'obiettivo di controllare ulteriormente il focolaio che è stato registrato - fa sapere il presidente della Regione, Vincenzo De Luca -. Al termine della giornata, sulla base dei dati trasmessi all'Unità di Crisi, che analizza tutte le criticità in tutte le aree della Campania, sarà verificato se è necessario estendere la quarantena ad altri Comuni".

Ci sarebbe inoltre un altro focolaio nella zona dell'Agro Nocerino Sarnese, nei territori di Pagani, S. Egidio Montalbino, Angri. "Si invitano tutti i cittadini ad essere rigorosi nell'osservanza delle ordinanze per evitare la quarantena e il blocco totale degli stessi Comuni", ha affermato De Luca.

Intanto, il candidato del centrodestra alle Regionali, Stefano Caldoro, invita a "chiudere" la Campania per evitare un nuovo afflusso incontrollato di cittadini rientranti dal Nord Italia. "Il Governo - dice l'ex governatore ed esponente di Forza Italia - pensi ad un provvedimento urgente per evitare l'esodo incontrollato al Sud. Come hanno fatto la Santelli in Calabria, come stanno facendo Toma in Molise e Bardi in Basilicata, si intervenga rapidamente. E' necessario farlo subito, accompagnando la scelta ad una svolta sul monitoraggio e sui tamponi. La Campania non attenda".