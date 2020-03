A cura della Redazione

Emergenza Coronavirus: è partita ufficialmente la campagna solidale voluta fortemente da tutti i consiglieri comunali di Torre Annunziata.

Una raccolta fondi a sostegno dei pazienti in cura presso il nosocomio di Boscotrecase, individuato quale centro di riferimento Covid-19, e di tutte le famiglie del territorio che vivono l’isolamento sociale con grandissime difficoltà quotidiane.

All’invito solidale hanno già risposto associazioni come “Ex allievi Don Bosco Unione Don Pasqualino Dati”, “Una Torre per le Donne” e “Fratres Donatori di Sanue”, che si sono schierate al fianco del comune di Torre Annunziata per la promozione di questa iniziativa di supporto concreto in questo momento così difficile per la nostra comunità.

Per donare occorre fare un versamento al comune di Torre Annunziata (iban IT96V0100540290000000218000) scrivendo nella causale “Contributo Emergenza Covid-19”.