A cura della Redazione

A distanza di 11 giorni dall’apertura del Covid-Hospital di Boscotrecase, la situazione attuale è la seguente:

41 ricoverati, di cui 7 intubati in terapia intensiva e 34 in sub-intensiva. Inoltre 11 pazienti sono in costante miglioramento per cui già dalla prossima settimana potrebbero essere dimessi.

Sono stati eseguiti anche 25 tamponi sul personale sanitario i cui risultati hanno dato esito negativo.

Infine l’equipe medica e paramedica si avvale della collaborazione di due rianimatori e due infermieri tedeschi giunti a Boscotrecase tramite la Protezione Civile Nazionale.