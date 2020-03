A cura della Redazione

Sono passati sedici anni dall’omicidio di Matilde Sorrentino.

Quella che poi sarebbe diventata per tutti la “Mamma Coraggio”, venne assassinata il 26 marzo 2004 sull’uscio del proprio appartamento in via Melito. L’esecutore materiale dell’omicidio sta scontando l’ergastolo.

Matilde denunciò gli uomini che avevano abusato di suo figlio e di altri bambini nella scuola elementare di via Isonzo nel rione Poverelli.

«Porteremo sempre nel cuore Matilde – afferma il sindaco Vincenzo Ascione –. La sua tenacia e il suo incredibile coraggio le sono, purtroppo, costati la vita, ma l’eredità che ha lasciato a tutti noi e il suo sacrificio non verranno mai dimenticati».