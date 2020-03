A cura della Redazione

Covid Hospital Boscotrecase. Venerdì 27 Marzo. Bollettino quotidiano aggiornato alle ore 16:00.

Continua la solidarietà rivolta a pazienti ed operatori sanitari. Oggi sono stati consegnati in ospedale generi alimentari e per l’igiene personale ricevuti dal Comune di Torre Annunziata, donati da un commerciante della città oplontina, e dalla protezione civile di Boscoreale, donati dalle associazioni di Boscoreale "Il nuovo Vesuvio” e “Con Te sul Territorio”.

Come da disposizione del fottor Savio Marziani, già Commissario Straordinario ed in data odierna Direttore Sanitario del Covid Hospital, le informazioni sulle condizioni di salute dei pazienti saranno date direttamente dal personale medico ai familiari, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, al numero di telefono indicato al momento del ricovero.

BOLLETTINO MEDICO: Pazienti ricoverati 39 di cui: 18 in reparto; 10 ex pronto soccorso; 5 sub intensiva 6 terapia intensiva. Decessi: 2 (cittadini di Scafati e Boscoreale). Totali decessi: 8.

Pazienti trattati con farmaco sperimentale: 6 in terapia intensiva, 3 in sub intensiva.

Pazienti “clinicamente guariti”, per i quali bisognerà poi attivare l’isolamento sorvegliato per verificare negatività: 11.

Pazienti in arrivo in terapia intensiva: 1 da Castellammare e 2 da Torre del Greco.