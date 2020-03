A cura della Redazione

Buoni spesa per l'emergenza coronavirus. Il governo Conti ha stanziato 400 milioni di euro che serviranno per i buoni alimentari del valore di 300 euro ciascuno da distribuire alle famiglie in difficoltà economiche.

Ciascun Comune dovrà stipulare apposite convenzioni con gli esercizi commerciali, da inserire poi nell’elenco da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

Di seguito l'importo spettante a ciscun Comune dell'area vesuviana, che tiene conto oltre che del numero degli abitanti anche di un algoritmo:

Boscoreale euro 282.254,98

Boscotrecase euro 97.654,24

Castellammare di Stabia euro 553.520,15

Ercolano euro 492.787,54

Gragnano euro 262.991,15

Poggiomarino euro 223.049,47

Pompei euro 214.603,95

Portici euro 395.714,83

Ottaviano euro 227.162,56

Nola euro 294.623,27

San Giorgio a Cremano euro 349.357,63

San Giuseppe Vesuviano euro 326.652,38

San Sebastiano al Vesuvio euro 62.767,35

Somma Vesuviana euro 330.143,49

Sorrento euro 89.487,97

Terzigno euro 187.485,24

Torre Annunziata euro 388.572,38

Torre del Greco 745.878,72

Trecase euro 187.485,24

Vico Equense euro 168.375,53