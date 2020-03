A cura della Redazione

La Lega di Torre Annunziata e Trecase ha promosso l’acquisto di pacchi alimentari a favore delle famiglie più bisognose dei due Comuni. Le derrate alimentari serviranno a far fronte alle necessità quotidiane e saranno distribuite dai volontari della protezione civile. A Torre Annunziata saranno consegnati i primi tredici pacchi alimentari, mentre nel comune di Trecase altri sette.

“C’è una disperazione sempre più preoccupante tra le fasce più deboli della popolazione, che già prima dell’emergenza Covid-19 facevano fatica ad arrivare a fine mese. C’è bisogno di dare vita ad una rete di solidarietà – ha detto Imma Dota, responsabile della Lega oplontina - per fornire un aiuto concreto a chi sin da ora non ha i soldi per fare la spesa di beni alimentari di prima necessità. Insieme ad Anna Fusco, Giovanni Di Somma e al consigliere Mauro Iovane, cerchiamo sempre di rispondere attivamente alle difficoltà che ci sono sui nostri territori. Confidiamo – ha concluso Dota – di promuovere altre iniziative che abbiano la medesima finalità”.