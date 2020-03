A cura della Redazione

“Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio osservato dal sindaco davanti al municipio in tutti i Comuni italiani, martedì 31 marzo alle 12, in segno di lutto e di solidarietà. Per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro, come sappiamo fare noi sindaci”.

Con queste parole il presidente dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) e sindaco di Bari, Antonio Decaro, attraverso una lettera inviata a tutti i sindaci italiani, li invitava ad unirsi all’iniziativa lanciata dal presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli.

Alle ore 12,00 di oggi il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, insieme al vicesindaco Luigi Ammendola, all'assessore Gioacchino Langella, ai consiglieri Giovannina Cirillo e Massimo Papa, al comandante della Polizia municipale, cap. Enrico Ambrosetti, al comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo, tenente di vascello Vito Limanni, hanno osservato un minuto di silenzio davanti alle bandiere a mezz'asta in onore delle vittime del coronavirus e dell'impegno profuso del personale sanitario in questa difficile battaglia.