Restano in vigore le misure restrittive per il contenimento dei contagi da coronavirus.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato di aver firmato un nuovo Dpcm che estende l'attuale regime di "protezione" fino al prossimo 13 aprile, come già anticipato dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

"Non siamo in grado di dire oggi quando allenteremo le restrizioni - ha affermato Conte -, ma adesso dobbiamo proseguire con ulteriori sacrifici. Lo dobbiamo a chi ogni giorno è impegnato negli ospedali e a chi va a lavoro per portare avanti il Paese".

Conte ha spiegato che attualmente ci troviamo nella fase 1 dell'emergenza, quella più impegnativa da affrontare. Ci saranno poi una fase 2, ossia di "convivenza" con il virus, ed una fase 3, di uscita dall'emergenza. Il passaggio da una alle altre avverrà in ragione delle indicazioni e valutazioni del Comitato tecnico-scientifico.

Sulla circolare del Viminale relativa alla possibilità, per un genitore, di andare a passeggio con i figli, Conte ha detto che il Governo non ha autorizzato nulla di più di quanto già fosse previsto. Quello del Ministero dell'Interno è un documento semplicemente interpretativo.