A cura della Redazione

Il direttore generale Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto e il sindaco Pietro Carotenuto hanno accolto gli operatori sanitari tedeschi che andranno a lavorare presso il presidio di Boscotrecase.

Per un ritardo del volo proveniente dalla Germania, l'incontro si è svolto solo alle 20,00 presso la sede comunale di Boscotrecase.

I due anestesisti e i due infermieri tedeschi resteranno al Covid-Hospital per 10 giorni. Daranno una mano ai colleghi italiani in questa fase di emergenza, ma cercheranno anche di capire le modalità adottate dall'Asl Napoli 3 Sud per la trasformazione in tempi rapidissimi di un ospedale tradizionale in uno esclusivamente dedicato alla cura dei pazienti Covid.