A cura della Redazione

Giornata mondiale della Consapevolezza dell'Autismo

STELLE SENZA NOMI

I nomi delle stelle sono belli:

Sirio, Andromeda, l’Orsa, i due Gemelli.

Chi mai potrebbe dirli tutti in fila?

Son più di cento volte centomila.

E in fondo al cielo, non so dove e come,

c’è un milione di stelle senza nome:

stelle comuni, nessuno le cura,

ma per loro la notte è meno scura.

(Gianni Rodari)

A tutte le stelle senza nome che galleggiano da qualche parte nel cielo blu dell’ autismo, splendenti allo stesso modo di quelle che un nome ce l’hanno.

Taciturne sfere autogravitanti, irradianti luce e calore pur se da un firmamento tanto distante dal nostro.

Intermittenti puntini luminosi intrappolati come in bolle trasparenti, levigate sfere di silenzi, senza varchi o soglie di speranza.

A questi straordinari, silenziosi oracoli di umanità dolente di cui pochi si curano, vada, non solo oggi, ma a partire da oggi, il nostro pensiero accudente