Solidarietà delle pizzerie dei fratelli Napoli nei confronti di chi combatte in prima linea contro l’emergenza coronavirus.

Stamattina i quattro fratelli Napoli (Giuseppe, Nicola, Giovanni e Catello), delle omonime pizzerie di Torre Annunziata, si sono riuniti nella pizzeria “Il Buco” di via IV Novembre ed hanno prodotto 360 pizze per “omaggiare” il personale sanitario del Covid-Hospital di Boscotrecase e i carabinieri del Comando Gruppo di Torre Annunziata.

“Io e i miei fratelli, insieme all’amico Catello Sabbatino – afferma Nicola – abbiamo voluto esprimere la nostra vicinanza nei confronti di coloro che da circa un mese stanno conducendo una dura battaglia per salvare vite umane. Mi riferisco, in particolare ai medici e agli infermieri del presidio ospedaliero di Boscotrecase, ma anche agli operatori delle forze dell’ordine che stanno presiedendo il territorio per contenere la diffusione del coronavirus. Abbiamo pensato, infine, anche al personale di alcuni supermercati che contribuiscono a soddisfare le esigenze di tanti cittadini in un periodo particolarmente difficile della nostra vita. Non vi nascondo – conclude Nicola – che mai come questa volta abbiamo lavorato con entusiasmo e passione senza sentire il peso della fatica”.

Il gesto di solidarietà dei fratelli Napoli si aggiunge a quelli di tanti altri operatori commerciali che in questi giorni stanno offrendo gratuitamente i loro prodotti per andare incontro alle esigenze delle famiglie più bisognose.