Questa giornata nessun positivo a Torre Annunziata. Su 10 tamponi eseguiti nei giorni scorsi, 6 sono risultati negativi. Per gli altri quattro si è ancora in attesa di risposta. Si riferiscono a pazienti in isolamento domiciliare.

Restano, quindi, 5 i contagiati al Covid-19 a Torre Annunziata, di cui un deceduto.

In isolamento domiciliare restano 15 persone mentre salgono a 1.133 e a 29 le persone e i negozi controllati dalle Forze dell'ordine. 25 le denunce a carico di quanti non hanno osservato le norme di contenimento del coronavirus.