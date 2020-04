A cura della Redazione

Emergenza coronavirus, continuano i gesti di riconoscenza e apprezzamento nei confronti del personale sanitaio del Covid-Hospital di Boscotrecase.

Questa mattina, la Segreteria Regionale della Uil Fpl si è recata presso il presidio ospedaliero Covid dell'Asl Na 3 Sud per consegnare in dono, a tutti i lavoratori e ai pazienti ricoverati, un uovo di Pasqua, a testimonianza dell’eccellente lavoro svolto da tutti gli operatori della struttura e del senso di rinascita che questo ospedale è stato in grado di rappresentare nei confronti dei cittadini colpiti da questo terribile contagio.

“Ovviamente – si legge nella nota della Uil -, questo è solo un gesto simbolico che racchiude l’apprezzamento della nostra Federazione per tutti gli operatori della Sanità di tutte le strutture ospedaliere e del territorio che stanno lottando contro questo male invisibile che ha portato tanto dolore nella nostra terra. Infine, ma non certo per importanza, la Uil Fpl intende rivolgere un grandissimo apprezzamento al titolare della “Cioccolateria e Gelateria “Salvo srl” di Barra-Napoli”, Francesco Salvo, il quale ha reso possibile tutto questo con la sua ugenerosità ed ha consegnato di persona l’intero carico di uova, superando ogni difficoltà logistica”.

Dopo, la consegna delle scatole contenenti le uova, avvenuta rigorosamente nel parcheggio della struttura, i dirigenti sindacali della Uil Fpl del presidio ospedaliero hanno avviato la distribuzione ai lavoratori e ai pazienti.

“Con questi eroi, ce la faremo”, conclude la nota.