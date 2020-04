A cura della Redazione

I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno consegnato la prima pensione ad un 78enne di Procida.

Il comandante della stazione locale ha recuperato la somma presso l'ufficio postale dell'isola e raggiunto l'abitazione del beneficiario per la consegna.

A seguire anche a Napoli, nel quartiere Capodimonte, e a Gragnano, i rispettivi Comandanti di Stazione hanno provveduto a fare lo stesso in favore di una 90enne e di un 88enne che non avevano nessuno che potesse ritirare la pensione.

"L'iniziativa - ha riferito il Generale di Brigata Canio Giuseppe La Gala, Comandante Provinciale di Napoli - nasce nell'ambito delle misure anti-Covid per evitare assembramenti davanti alle poste e anche per salvaguardare persone sole ed anziane da truffe, rapine e scippi. Con orgoglio di Comandante Provinciale ho apprezzato le molte iniziative di solidarietà di tanti carabinieri che sono state poste in essere; ci sono carabinieri che hanno portato medicine a casa di ammalati o chi ha portato viveri a famiglie bisognose. Ci sono stati anche alcuni casi particolari come ad esempio l’esigenza segnalata da alcuni dirigenti scolastici di far consegnare dei tablet agli studenti; e i carabinieri sono andati presso le scuole, hanno ritirato i tablet e li hanno consegnati a casa di studenti per poter consentire il prosieguo delle lezioni in video collegamento, rispettando il distacco sociale imposto dalla normativa anticontagio".

A Ercolano, poi, alcuni bambini, dai balconi, hanno richiamato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri; i militari, commossi dall'affetto con cui si sono rivolti e visto che avevano dichiarato che si stavano annoiando, hanno deciso di comprare alcuni giochi che hanno regalato proprio questa mattina nella loro abitazione.

"Questi sono gesti molto belli - conclude il comandante La Gala - che dimostrano come quello del carabiniere non è una semplice professione, ma una missione: essere al servizio dei cittadini con passione ed immedesimazione per essere sempre vicini alle loro esigenze".