“La speranza non delude: non è un’illusione, è una speranza”. Il Gruppo Sisa-Supermercati Italiani ha adottato una frase di Papa Francesco per pensare ad un gesto di tenerezza verso chi soffre, bambini ed anziani mettendo a disposizione 6.000 buoni spesa da € 30,00 per le famiglie più bisognose di tutta Italia segnalate da Caritas, Croce Rossa Italiana ed Enti religiosi. Un invito concreto alla solidarietà raccolto anche a Torre Annunziata dalla famiglia Pettorino, titolare di due punti vendita Sisa. Nel pomeriggio di oggi si è svolta la consegna dei buoni spesa nelle mani di don Pasquale Paduano e don Ciro Cozzolino. I due parroci torresi individueranno i concittadini che più di tutti, in questo particolare momento di difficoltà, sono sottoposti a disagi e ristrettezze.

Le manifestazioni di solidarietà si susseguono in città e vedono in prima linea anche le associazioni culturali e sportive. Il sodalizio podistico ASD Torre Annunziata Trecase Run, presieduto da Alfonso Guida, nei giorni scorsi si è reso promotore di una raccolta fondi destinati alla Mensa Don Pietro Ottena, all’Oratorio Salesiani e alla parrocchia della Trinità.