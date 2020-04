A cura della Redazione

Il sindaco si Torre Annunziata Vincenzo Ascione interviene sulle false notizie che circolano in città in merito al presunto contagio da coronavirus che avrebbbe interessato i titolari dell'edicola "La Baia del Fumetto"

«Allo stato attuale, non esiste alcun caso di contagio accertato per nessuno dei due coniugi – spiega il sindaco Vincenzo Ascione -. La moglie del titolare era assente dall’edicola da circa dieci giorni e dalla giornata di ieri, mercoledì 8 aprile, è ricoverata presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia con sintomi influenzali, in attesa del risultato del tampone previsto per questa sera. Il marito e il figlio, invece, dopo aver aggiornato della situazione il medico di famiglia, si sono sottoposti autonomamente alla quarantena domiciliare, ma stanno bene e non presentano alcun sintomo.

Prima della chiusura dell’edicola (lunedì 6 aprile) era stata effettuata per ben due volte la sanificazione dei locali ed erano state adottate, da parte dei titolari, tutte le misure precauzionali previste dalle normative vigenti».