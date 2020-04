A cura della Redazione

Tutto resta fermo, chiuso. O quasi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha adottato un nuovo Decreto per prorogare le misure restrittive, già in vigore per l'emergenza Covid-19, fino al 3 maggio.

"Una decisione difficile - ha detto Conte - ma una decisione necessaria, di cui mi assumo la responsabilità dopo essermi confrontato con il Comitato Tecnico Scientifico. I risultati della curva epidemiologica sono incoraggianti e ciò conferma che le misure restrittive stanno funzionando, ma non possiamo cedere adesso, rischiamo di perdere i risultati fin qui raggiunti".

Nel nuovo DPCM è prevista una ripartirà "soft" dal 14 aprile, che interesserà attività come librerie, cartolibrerie e negozi per neonati e bambini, purché siano comunque rispettati i requisiti di sicurezza ed i comportamenti anti-contagio (distanziamento sociale). Restano ancora chiuse, invece, le attività produttive, eccezion fatta per quelle del settore della silvicoltura, ossia il taglio dei boschi necessario per il rifornimento dei combustibili, e altre attività forestali.

Conte ha poi ricordato che "il Governo è già al lavoro per programmare la fase due, non possiamo aspettare che il virus sparisca dal nostro Paese. Il programma - ha dichiarato Conte - poggia su due pilastri: l'istituzione di un Gruppo di lavoro di esperti e il Protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il Gruppo di esperti sarà presieduto da Vittorio Colao e costituito da professionalità diverse, selezionate fra le eccellenze italiane. Il Gruppo di esperti dialogherà con il Comitato Tecnico Scientifico, per disegnare un nuovo modello organizzativo.