A cura della Redazione

Conferenza stampa di commiato del personale sanitario tedesco, due anestesisti e due infermieri, ospitati per 15 giorni presso il Covi Hospital di Boscotrecase: la dott.ssa Valeria Gianfrancesco (di origine italiana), il dott. Nelson Eliel Tezen Rivera, il dott. Florian Prechter e il dott. Korrnel Skitek.

Ha preso per prima la parola il direttore sanitario Gaetano D’Onofrio. “Penso che la collaborazione tra medici tedeschi e italiani sia stata abbastanza proficua – ha detto – con scambio di esperienze da entrambi le parti. Per l’Asl Napoli 3 Sud è motivo di soddisfazione aver convertito da un giorno all’altro un ospedale in un Center Covid, grazie anche all’accordo con le maestranze e con i territori, con risultati davvero incredibili”.

Poi la parola è passata ai medici tedeschi. “Abbiamo provato ad aiutare i nostri vicini di casa al meglio delle nostre possibilità - hanno detto il dottor Prechter e la dott.ssa Gianfrancesco - e abbiamo tratto una grande esperienza in questi 15 giorni di permanenza. L’ospedale ha dovuto fronteggiare una situazione difficile in poco tempo e abbiamo apprezzato molto il modo in cui sono stati accolti tanti pazienti in reparti nati non per fronteggiare emergenze simili. Non tutti sarebbero riusciti in questa impresa. C’è stato spiegato che si sta allestendo un reparto di terapia intensiva e rianimazione per accogliere in futuro pazienti Covid. La trasformazione di un blocco operatorio in un reparto di rianimazione ha complicato molto le cose, ma il personale è riuscito ad affrontare l’emergenza al meglio. Non un miracolo, ma in queste condizioni non si poteva fare di più e meglio”.