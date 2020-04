A cura della Redazione

"Quattro bandi da 480 milioni di euro totali - inizia così il comunicato dell'associazione "La paranza delle idee" -. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per promuovere sistemi di trasporto sostenibile al Sud, si rivolge così ai soggetti pubblici interessati. Ogni bando, la cui scadenza è prevista il 20 maggio, si concentra su uno specifico asse d’intervento e per tre di essi (recupero del waterfront, accessibilità turistica e Green Ports) la nostra Città presenta caratteristiche estremamente compatibili. In più, si tratta degli stessi ambiti d'intervento del masterplan partorito grazie al protocollo d’intesa con Naplest e altri.

Progetto che, visto il poco tempo a disposizione, potrebbe pure essere utilizzato come base di lavoro da parte del Comune - continua il comunicato -, purché si proceda finalmente alla sua effettiva pubblicizzazione. Senza dimenticare che, per alcuni di questi interventi, ci sono anche altre progettualità già disponibili, come il lavoro del consorzio AMRA e uno studio svolto all'epoca della TESS. Bisogna impedire che l'emergenza sanitaria in corso sfoci in un disastro socioeconomico.

La nostra Città - conclude la nota dell'associazione - deve sfruttare tutte le possibili opportunità di sviluppo futuro. L'Amministrazione Comunale si attivi immediatamente per la partecipazione ai bandi, quindi, e avvii un confronto sui progetti già a portata di mano che possa, nel contempo, stimolare anche il prezioso contributo dei tecnici locali".