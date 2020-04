A cura della Redazione

L’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) dona 44 visiere in policarbonato al Covid Hospital di Boscotrecase.

La presidente Maddalena Izzo ieri, venerdì 10 aprile, si è recata all’ospedale di Boscotrecase ed ha consegnato ai medici 44 visiere in policarbonato da distribuire al personale della terapia intensiva, sub-intensiva e a quello del reparto dove i malati sono in via di guarigione.

«I Volontari dell’Avo di Boscotrecase - ha detto Izzo rivolgendosi al personale sanitario - ringraziano in primis tutti voi che state affrontando con coraggio, umanità e grande professionalità un’emergenza inaspettata. Non potendo svolgere il nostro normale servizio in ospedale, abbiamo voluto domostrarvi la nostra vicinanza.

Erano propri questi i momenti in cui il volontario, con il suo servizio di assistenza, poteva sostenere l’ammalato, confortarlo e facendogli sentire tutto l’amore fraterno, ma non potendolo fare per loro e la nostra sicurezza, vi chiediamo, anche se già lo fate, di portare all’ammalato un po’ di conforto, affetto e una carezza da parte nostra, perché sappia che non è abbandonato.

Voi sapete che nelle ricorrenze portiamo sempre un dono ad ogni ammalato. Oggi invece un piccolo dono di solidarietà vogliamo farlo a voi, perché in questo momento siete in trincea a combattere un nemico invisibile e sconosciuto, e un’arma in più per la vostra sicurezza vi servirà.

Grazie per tutto quello che fate e speriamo di rivederci presto”.

Medici ed infermieri hanno gradito il regalo ricevuto, auspicando che al più presto possa tornare tutto alla normalità e i volontari dell’Avo riprendere la loro importante missione.