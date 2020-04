A cura della Redazione

Restano 9 i contagiati dal coronavirus a Torre Annunziata, di cui due deceduti. Oggi, sabato 11 aprile, nessun nuovo caso di contagio.

Sono pervenuti, intanto, sempre nella giornata odierna, i risultati di una ventina di tamponi eseguiti nei giorni scorsi. Fortunatamente sono tutti negativi e questa è sicuramente una buona notizia in vista della Santa Pasqua..

Cinque tamponi sono dei parenti della donna di 72 anni di via Arpaia, attualmente ricoverata in terapia intensiva al Covid Hospital di Boscotrecase. Una decina, dei parenti del 55enne deceduto lunedì 6 aprile all'ospedale di San Leonardo di Castellammare di Stabia. Ed altri, infine, di cittadini in isolamento domiciliare.

Tuttavia, nonostante gli esiti negativi dei tamponi, tutti dovranno restare a casa e terminare il periodo di quarantena.

Buone notizie anche per due pazienti ricoverati e risultati negativi al primo tampone. Si è in attesa del risultato del secondo tampone per entrambi. Se l'esito dovesse essere, come si spera, negativo, i due uomini dovrebbero presto ritornare alle loro case.