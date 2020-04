A cura della Redazione

Stamattina, su iniziativa del Presidente del Consiglio del Comune di Torre Annunziata, Rocco Manzo, dell’Assessore alle Politiche Sociali, Martina Nastri, e dell’Ambito Sociale N30, l'Unità Operativa Centro Salute Mentale (UOCSM) di Torre Annunziata, in collaborazione con la Protezione Civile, ha consegnato “Le Uova Pasquali”, donate dall’Amministrazione Comunale, agli ospiti della Struttura Residenziale per l’Assistenza Psichiatrica (S.I.R.) ed a tutti gli operatori.

Inutile dire che l’iniziativa ha destato piacevole stupore tra gli ospiti ed il personale presente, perché nessuno in questo momento di grande difficoltà si è ricordato prima d’ora che nel comune di Torre Annunziata è presente una S.I.R. sulle 24H con ospiti con particolari fragilità, persone che più di altre hanno bisogno di relazione, di affettività, di ascolto, elementi che tra gli altri sono pilastri del loro percorso di cura.

"Ringraziamo il Comune di Torre Annunziata - affermano in una nota i vertici della struttura sanitaria - e tutti quanti hanno collaborato all’iniziativa per essersi dimostrati sensibili alle esigenze dei nostri ospiti, per essersi mostrati al nostro fianco nella lotta contro lo stigma, e per la generosità di questa donazione particolarmente gradita ed utile perché, pur mantenendo il distanziamento, ha ridotto le distanze".