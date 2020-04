A cura della Redazione

L’architetto Gennaro Polichetti, per molti anni Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia, dove ha ricoperto, tra l’altro, la carica di Segretario e quella di Presidente, è stato eletto delegato del Comitato Nazionale dei Delegati INARCASSA In rappresentanza del proprio ordine professionale.

Venerdì 10 aprile si è concluso lo scrutinio relativo alla elezione, effettuata con voto elettronico, per il rinnovo del Comitato, l’organismo di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti, per il quinquennio 2020-2025.

Hanno votato oltre 60.000 elettori tra tutti gli Ordini d’Italia (architetti e ingegneri), con una partecipazione superiore al 37 % degli aventi diritto e con un incremento di circa il 5% rispetto alle precedenti elezioni del 2015.

Al delegato napoletano degli architetti, ma più in generale a tutti i componenti del Comitato Nazionale, spetterà un compito di notevole responsabilità considerato che, oltre ai compiti ordinari dell’Istituto, INARCASSA dovrà far fronte all’emergenza determinata dalla crisi sanitaria in corso, anche alla luce di quanto stabilito dal Governo per le casse di previdenza, nel cosiddetto ‘Decreto Liquidità – reddito di ultima istanza”, a favore dei liberi professionisti ingegneri e architetti che ne faranno richiesta.