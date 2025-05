A cura della Redazione

Sono cominciati i lavori per la realizzazione del nuovo teatro a Rovigliano. L’intervento, finanziato da Città Metropolitana di Napoli e Ministero dell’Interno, prevede la realizzazione di un polo multimediale all’interno della struttura comunale di via Provinciale Schiti. Il salone, usato negli anni passati per ospitare anche le riunioni del consiglio comunale, sarà trasformato e adibito a teatro completo di platea, palco, quinte e camerini.

Il progetto prevede un teatro con un palco di circa 150 mq e 168 posti a sedere. La struttura sarà arricchita da camerini per gli artisti, impianto audio e luci e console di regia.

Il progetto consentirà alla città di avere un teatro comunale attrezzato e moderno. Grazie a questo intervento si darà uno spazio alle tantissime realtà teatrali locali. Il nuovo teatro comunale potrà ospitare spettacoli ma anche eventi culturali e momenti aggregativi.