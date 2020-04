A cura della Redazione

Il 21 aprile del 1982 veniva ammazzato dalla camorra Luigi Cafiero, giovane studente di Torre Annunziata.

Cafiero aveva solo vent'anni quando fu ucciso. E' una delle tante (giovani) vittime innocenti di camorra. La sua vita fu stroncata in quel maledetto giorno di trentotto anni fa. Si trovava con la fidanzata Annamaria in via Andolfi, quando un gruppo di killer gli sparò a sangue freddo. "Sei Antonio?", gli chiesero, e senza neanche attendere la risposta lo freddarono con undici colpi di pistola. Altri cinque colpirono la ragazza, rimasta ferita. A lui è stata intitolata la piazzetta del rione Penniniello nel 2013.

Ricordiamo Luigi con questa breve nota del prof. Felicio Izzo, preside del Liceo Artistico "Giorgio de Chirico".

"Luigi è rimasto per sempre un giovane studente con gli occhi aperti sul destino del mondo. Un’età e una stagione alle quali è dato ad ognuno di noi tornare nel ricordo personale, nel dialogo con un vecchio compagno, in quell’assenza di pensieri che sempre più ricorre con gli anni

Anche Luigi e i suoi familiari avrebbero voluto un giorno aprire lo scrigno delle memorie e sorriderne, magari con una punta di malinconia.

La stessa che non riusciamo a non coglier nei suoi occhi. Quelli di allora. Quelli del sempre che non fu".

(Nella foto, il volto di Luigi Cafiero in un disegno realizzato da uno studente del Liceo)