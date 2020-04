A cura della Redazione

Approvati il nuovo regolamento di viabilità portuale ed il nuovo regolamento per lo svolgimento del lavoro portuale.

Entrambi i provvedimenti del Comandante del porto, tenente di vascello Vito Limanni, sono frutto di un lungo lavoro anche di confronto con la Regione Campania, l’Agenzia delle Dogane, il Comune di Torre Annunziata e gli operatori locali, e sono finalizzati ad adeguare e rendere il porto ancora più sicuro, anche dal punto di vista della security, oltre che maggiormente rispondente alle esigenze degli operatori e dei lavoratori.

In particolare, viene rivista la disciplina dei varchi portuali di accesso, con quello di Levante, costantemente presidiato, riservato esclusivamente ai mezzi diretti agli impianti portuali o alle navi ormeggiate nell’area commerciale, mentre il varco Trasversale - che separa, internamente l’area soggetta alle norme di security dalla restante parte della banchina di Crocelle - resterà di massima sempre chiuso. Tra le altre novità introdotte, è prevista la possibilità per tutti i cittadini, quando la situazione sanitaria nazionale lo permetterà, di accedere a piedi nella zona del porto antistante gli uffici dell’Autorità Marittima, dove ormeggiano anche diverse unità da pesca, tutti i giorni fino alle ore 20.00, tramite un apposito passaggio pedonale.

“Continua, di fatto, il processo di trasformazione ed innovazione del porto di Torre Annunziata - afferma il comandante Limanni -, avviato congiuntamente con la Regione Campania ed il Comune di Torre Annunziata, in seguito ai lavori di riqualificazione dell’intera area portuale, la realizzazione della nuova viabilità di collegamento tra il porto e la rete autostradale e la riapertura del varco di Levante, processo che, tuttavia, non è ancora concluso. Con le nuove norme, inoltre - conclude l'ufficiale , in attesa degli opportuni lavori di adeguamento da parte degli enti competenti, si è già attuata una ulteriore apertura del porto non commerciale alla città, attraverso un passaggio pedonale dal varco di Crocelle, aperto tutti i giorni fino alle ore 20.00”.