A cura della Redazione

Il comune di Torre Annunziata aderisce al flashmob dell’ANPI.

Sabato 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, invita tutti i cittadini ad esporre da balconi e finestre delle proprie abitazioni un tricolore e ad intonare Bella Ciao. L’appuntamento è fissato alle ore 15.

In considerazione dell’emergenza sanitaria e di una nota inviata ai Sindaci dal Prefetto di Napoli, Marco Valentini, non si svolgerà, invece, la consueta cerimonia di deposizione della corona di alloro ai piedi del Monumento ai Caduti di piazza E. Cesaro.

"Per l'occasione, il Centro Studi Storici "Nicolò d'Alagno" - afferma il presidente Vincenzo Marasco - insieme alla sezione ANPI di Torre Annunziatya - Sezione Maria Penna e Rocco Caraviello - e al gruppo FB Racconti e ricordi di Torre Annunziata, alla luce delle nuove ricerche sui Caduti, i Dispersi e i Prigionieri di guerra, commemoreranno quattro nostri concittadini i cui nomi risultano totalmente sconosciuti, che hanno combattuto come partigiani in territorio balcano e che non hanno fatto più ritorno a casa, in quanto due di loro risultano essere stati deportati nei campi di concentramento tedeschi, mentre altri due risultano essere caduti in combattimento. Sarà questo il nostro modesto contributo che spero possa rendere una luce sulla Memoria di questi quattro nostri ragazzi".