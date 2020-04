A cura della Redazione

Compleanno da record per una cittadina di Torre Annunziata.

Si tratta della signora Rosa Fiorenza, nata nella città oplontina, che lo scorso 19 aprile ha festeggiato il suo centoquattresimo anno di età.

Questa mattina, il sindaco Vincenzo Ascione, l’assessore Gioacchino Langella e il comandante della Polizia Locale Enrico Ambrosetti, hanno consegnato alla figlia una targa celebrativa.

«Per tutelare la salute della signora Rosa – spiega il sindaco Vincenzo Ascione -, non è stato possibile incontrarla di persona per porgerle i nostri auguri e darle il piccolo dono preparato per lei. Abbiamo incontrato sotto casa la figlia, Annalisa Di Luca, alla quale abbiamo consegnato la targa.

In questo momento di gravissima emergenza, la notizia del raggiungimento del centoquattresimo anno di età della nostra concittadina ci riempie il cuore di gioia e ci fa guardare con grande ottimismo al futuro. Alla signora Rosa – conclude il sindaco - vanno i sinceri auguri dell’Amministrazione Comunale, con la speranza che possa festeggiare molti altri compleanni circondata dall’affetto di figli, nipoti e pronipoti».