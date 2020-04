A cura della Redazione

E' di Torre Annunziata la software house che ha realizzato la piattaforma tecnologica “Smart Health Control” che permette di contare le persone presenti in aree di pubblico interesse aiutando così le aziende a gestire i flussi del pubblico.

Si chiama MC Sistemi srl, fondata nel 2006 (Ad Michele Celone), 7 dipendenti con sede in via Terragneta, nell’area a ridosso del quartiere di Rovigliano.

MC Sistemi è un partner strategico della multinazionale americana Checkpoint Systems, con 20 mila dipendenti, che si propone, in conformità con i nuovi decreti governativi italiani e in previsione della Fase 2, come un sistema utile per il rilancio delle attività socio economiche mondiali.

Smart Health Control – come scrive AgoraFox - si articola in due cruciali metodi di check, che attraverso un avanzato sistema ad infrarossi, entrambi sicuri e gestiti in back office, non violano la privacy del pubblico. I due sistemi si chiamano SmartOccupancy e SmartTemperature.

Il primo rileva in tempo reale il numero di persone presenti all’interno di un’area calcolando anche la distanza tra i soggetti. Il secondo, a distanza, rileva la temperatura corporea dei soggetti.

Entrambi hanno la funzione di tutelare sia lavoratori che i clienti e sono pensati per il pubblico della grande distribuzione (supermercati, centri commerciali), industrie, piccole e medie attività commerciali, uffici pubblici, ospedali, fiere oppure eventi sportivi o di spettacolo.