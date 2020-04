A cura della Redazione

Sono 32 i nuovo contagi da coronavirus in Campania, in lieve aumento rispetto al giorno precedente, in cui erano stati effettuati anche più test.

Esaminati nella giornata di sabato 25 aprile 2.697 tamponi.

I soggetti colpito dal Covid-19 sono 4.331. Si registrano 1.023 guariti e 341 morti.

Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione.