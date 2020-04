A cura della Redazione

Continuano a pervenire in redazione messaggi di cordoglio alla famiglia dell'avvocato Francesco Maria Cucolo, già sindaco di Torre Annunziata, deceduto stanotte all'ospedale di Salerno.

È la volta dell'Associazione Ingegneri di Torre Annunziata:

"Il Presidente Domenico Aversa, a nome di tutti i soci dell’Associazione Ingegneri di Torre Annunziata - si legge nella nota -, esprime cordoglio e vicinanza alla Famiglia Cucolo per la dipartita dell'avvocato Francesco Maria, non potendo dimenticare l’intensa stagione Sindacale di serrato e produttivo confronto, che ha gettato le basi per immaginare e progettare insieme un futuro possibile di sviluppo economico e sociale per la nostra comunità".