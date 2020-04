A cura di Antonio Gagliardi

E’ venuto a mancare Francesco Maria Cucolo. Stanotte la sua dipartita all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno.

Avvocato, figlio d’arte, uomo di grande cultura, è stato sindaco di Torre Annunziata per due mandati, dal 1995 al 2005. Aveva 85 anni e nell’ultimo periodo della sua vita ha vissuto con la figlia a Bellizzi, comune in provincia di Salerno.

Spostato con una figlia del conte Vecchi, Vittoria, aveva avuto tre figli, un maschio e due femmine. Nemico delle volgarità, ai più poteva sembrare un uomo burbero e severo. In realtà sotto la corteccia dura, traspariva un carattere mite con un alto senso della legalità e dell’amicizia.

Nonostante le origini nobili della moglie, era un antiristocratico per natura, di ispirazione socialdemocratica poi iscritto al Partito Comunista.

A Cucolo, che aveva preso in mano la città dopo il commissariamento del Comune per infiltrazioni camorristiche, va dato il merito di aver riportato nelle stanze di Palazzo Criscuolo la buona politica e il rispetto della legalità. Con lui si è formata una generazione di nuovi amministratori, tra cui gli ultimi due sindaci di Torre Annunziata, Giosuè Starita (da lui nominato presidente della Oplonti Multiservizi) e Vincenzo Ascione (assessore nelle giunte dei due mandati di Cucolo).

Io ricorderò in particolare una sua raccomandazione quando mi nominò assessore alle Finanze: «Antò – mi disse – da amministratore ricordati che in questa città non devi mai dire “vedrò cosa posso fare”. Per i torresi vuol dire già “sì”. Tu dici sempre di “no” quando non hai una soluzione a portato di mano; poi impegnati, fai il possibile nell’ambito della legalità e, semmai, ci riesci lo richiami e gli dai la buona notizia. Noi siamo destinati ad essere i signor "no", solo così possiamo mantenere il malaffare fuori dalle stanze del Comune”.

Un maestro di vita oltre che un grande amico. Addio Avvocato.