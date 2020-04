A cura della Redazione

Riapriranno regolarmente il prossimo martedì 5 maggio 2020 tutti i mercati all’ingrosso di fiori e piante della Campania. La decisione unanime è maturata per senso di responsabilità nei confronti di operatori e clienti.

Nonostante la possibilità di poter riprendere le attività già a partire dal 27 aprile, così come previsto sia dal decreto del Governo Conte che dal chiarimento avuto dall’Unità di Crisi della Regione Campania, si è deciso di posticipare l’apertura alla prossima settimana per predisporre tutte le misure sanitarie necessarie per garantire lo svolgimento delle attività nella maniera più sicura possibile.

Ricordiamo che per quanto concerne il commercio al dettaglio di negozi e vivai può già avvenire da oggi 27 aprile, così come previsto esplicitamente dall’ultimo DPCM del Governo Conte.