A cura della Redazione

Fissata per domani, mercoledì 6 maggio, la riapertura del cimitero comunale di Torre Annunziata. Il pubblico potrà accedervi, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle ore 12, secondo le seguenti modalità:

- prenotazione telefonica al numero 081.536.83.06; - utilizzo di mascherine e guanti;

- rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo.

Sarà consentito l’accesso ad un numero massimo di dieci persone per le zone di competenza delle quattro arciconfraternite, più altre dieci per quella di gestione comunale. La durata delle visite non potrà superare i 20 minuti, in modo da limitare all’interno della struttura cimiteriale la presenza contemporanea ad un massimo di 50 persone.

Esclusivamente le persone anziane o invalide che necessitano di assistenza potranno accedervi con un accompagnatore. Il complesso cimiteriale sarà costantemente presidiato da dipendenti comunali rappresentanti delle arciconfraternite, che vigileranno sul rispetto delle misure in materia di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Saranno consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti, e comunque fino ad un massimo di 15 persone, indossando sempre i dispositivi di protezione individuale e rispettando le misure di distanziamento sociale.

I fiorai autorizzati alla fornitura degli addobbi funerari potranno accedere al cimitero dal lunedì alla domenica, dalle 7 alle 8 e dalle 13 alle 15.