A cura della Redazione

Non c'è limite alle fake news. Anche in emergenza coronavirus c'è il solito imbecille che non trova meglio da fare che mettere in giro fale notizie al solo scopo di burlare la gente. Ed il comune di Torre Annunziata è costretto a fare periodiche smentite.

"Circolano insistentemente voci - iniizia la nota - secondo le quali il comune di Torre Annunziata sarebbe prossimo all’erogazione di nuovi buoni spesa.

E’ bene chiarire che si tratta di una notizia totalmente priva di fondamento: la distribuzione dei voucher a circa 1.366 nuclei familiari è stata ultimata.

Se e quando il Governo appronterà ulteriori interventi di sostegno economico alle famiglie in difficoltà, si provvederà ad informare debitamente la cittadinanza.

Si invitano i cittadini a consultare esclusivamente il sito istituzionale del Comune o la sua pagina facebook".